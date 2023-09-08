Экс-министр иностранных дел Украины в интервью изданию Оbozrevatel назвал «откровенно скверной» реакцию румынского руководства на падение «Шахеда» на территории его страны, информирует «НБН».

По словам Климкина, это не позиция Бухареста – это позиция всего Североатлантического Альянса. Он объяснил, что страны НАТО согласовали, что военно-политический блок будет всячески удерживаться от того, чтобы создать повод для эскалации между Альянсом и РФ.

Дипломат напомнил, что падение российского БПЛА в Румынии – не единичный инцидент, до этого была Польша. Государства НАТО не могли применить 5 статью устава организации, однако могли задействовать 4 статью о специальных консультациях.

В результате Кремль воспринимает Альянс слабым, хотя объективно это не так. После падения дрона оккупантов в Румынии страны-члены организации должны были этот инцидент рассматривать как угрозу безопасности, а не «досадный инцидент», предупреждая РФ о последствиях.

Напомним, в МИД Украины заявили, что беспилотник армии Путина во время массированной атаки на нашу страну 4 сентября упал и детонировал в Румынии.