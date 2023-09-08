Украинский лидер возложил ответственность за убийство «повара Путина» на главу Кремля. По словам президента, российский диктатор «сдулся» как человек и как политик, информирует «НБН».

Зеленский заявил, что Путин ликвидировал главаря «вагнеровцев», отметив, что у Киева есть соответствующая информация. При этом в Украине гибелью Пригожина не опечалены, поскольку со смертью олигарха стало «на одного террориста меньше».

Гарант добавил, что у россиян упал моральных дух, поскольку ранее на фронте они прикрывались боевиками ЧВК. Наемников бросали вперед, лишая возможности отступить. Потеря защиты оккупантами в лице «вагнеровцев», по словам главы государства – плюс для Украины.

Напомним, бывшие наемники ЧВК «Вагнер» рассказали, какие преступные приказы получали от Пригожина на фронте в Донецкой области.