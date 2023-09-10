Как информирует «НБН», авторитетное издание Financial Times пишет, что американский лидер Джо Байден уже в самое ближайшее время может принять решение относительно передачи Украинскому государству ракет ATACMS.

Ссылаясь на источники в Белом доме издание утверждает, что Джо Байден готов поставить свою подпись под весьма ожидаемым украинской стороной решении о передаче Киеву ракет большой дальности полета ATACMS.

Ранее аналогичную информацию распространяли и другие медиа с оговоркой, что такого рода решение в очередной раз может быть отложено.

Напомним, ранее мы уже писали о вероятных поставках ракет ATACMS американской стороной Украине.