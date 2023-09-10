Как информирует «НБН», в своем интервью изданию The Economist президент Зеленский отметил, что если украинские защитники еще немного нажмут а оккупантов РФ на юге, то россияне самостоятельно начнут убегать оттуда.

Согласно словам Верховного главнокомандующего, даже ограниченный прогресс на линии фронта имеет немаловажное значение.

Также Зеленский сказал, что большой прорыв еще впереди:

Если нам удастся нажать на них с юга, они побегут.

Напомним, ранее м мы уже писали о том, что заявил о контранступлении ВСУ Кирилл Буданов.