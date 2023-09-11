Во время совместной пресс-конференции с коллегой из Германии Анналеной Бербок, которая 11 сентября прибыли в Киев, глава внешнеполитического ведомства Украины ответил на вопрос, согласится ли наша страна на «обнуление» санкций против РФ в обмен на возобновление «зернового договора», информирует «НБН».

По словам министра, такой вопрос не может стоять в принципе, поскольку если сегодня ослабить давление на Россию, завтра оккупанты уничтожат дополнительный порт, а Кремль начнет шантажировать мир новыми требованиями.

Дипломат заявил, что существуют «некоторые силы», которые выступают за уступки Москве в этом вопросе. По словам Кулебы, если кто-то хочет позволить семье главы Совбеза РФ Николая Патрушева обогатиться на пару сотен миллионов долларов, может снова подключить «Россельхозбанк» к системе SWIFT.

Руководитель МИД Украины подчеркнул, что именно эти люди будут нести ответственность за последствия снятия санкций с государства-террориста.

Напомним, в начале сентября СМИ узнали, что генсек ООН предложил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в обмен на возобновление «зерновой сделки».