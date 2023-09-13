Бродский в своем Twitter-аккаунте во вторник, 12 сентября, сообщил, что израильский премьер-министр и лидер украинцев увидятся уже в ближайшие дни, информирует «НБН».

По словам посла, Зеленский и Нетаньяху встретятся в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Отметим, что 7 сентября состоялись телефонные переговоры президента с главой правительства Израиля. Стороны обсуждали резонансные проблемы с украинскими беженцами в израильских аэропортах и паломничество хасидов.

О переговорах Зеленского с Нетаньяху СМИ заговорили около недели назад, обсуждая два варианта, где может состояться встреча лидеров государств.