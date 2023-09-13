В эфире телеканала «FREEДОМ» спикер ГУР МОУ заявил, что страна-агрессор столкнулась с серьезным дефицитом вооружения для путинских оккупационных сил в Украине, что подтверждает приезд главы Северной Кореи в РФ, информирует «НБН».

Представитель разведки объяснил, что также Москва вынуждена просить у Пхеньяна также артиллерийские боеприпасы и другое обеспечение для своих войск. Юсов отметил, что любая военная помощь россиянам – «плохие новости для передовой», однако нельзя сказать, что поставки из КНДР могут кардинально изменить ситуацию на поле боя.

Он добавил, что не стоит делать катастрофу из возможных договоренностей Путина с северокорейским лидером, так это может активизировать предоставление военной помощи Украине от демократических государств.

Напомним, СМИ сообщили, какой опасный договор могут подписать северокорейский и российский диктаторы.