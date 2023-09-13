В Вашингтоне считают, что глава КНДР и президент РФ прежде всего обсудят поставки боеприпасов из Северной Кореи для путинских оккупационных сил, которые воюют в Украине.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

Журналисты отмечают, что ВС РФ истощены за 18 месяцев полномасштабной войны и остро нуждаются в снарядах, большие объемы которых может предоставить Москве Пхеньян.

В свою очередь Ким Чен Ын также рассчитывает не уехать из России «с пустыми руками». Диктатор намерен запросить у Кремля определенные передовые военные технологии и гуманитарную помощь.

СМИ пишут, что договоренности северокорейского лидера с президентом-агрессором могут привести к тому, что КНДР получит оружие, доступ к которому ей 20 лет запрещали санкции ООН. В частности, Ким Чен Ын может получить программы баллистических ракет, которые способны нести ядерное оружие.

Ранее о переговорах диктаторов высказался представитель ГУР МОУ, рассказав, какое оружие будет просить Путин у Ким Чен Ына.