Украинская разведка сообщила, что КНДР минимум полтора месяца отправляет россиянам ракеты для реактивных систем залпового огня «Град», боеприпасы для танков и 122 и 152 мм артиллерийские снаряды, информирует «НБН».

В интервью изданию Оbozrevatel Жирохов обратил внимание на то, что Северная Корея передает стране-агрессору снаряды, изготовленные в 1960-1970 годах, то есть срок эксплуатации которых истек.

По словам эксперта, он видел кадры использования оккупантами боеприпасов КНДР к РЗСО «Град». Снаряды были не в лучшем состоянии, ржавые.

Жирохов отмечает, что военная помощь государству-террористу от КНДР может создать проблемы для путинских оккупационных сил. Снаряды, срок годности которых истек, не взрываются через один и даже могут взорваться в стволе, что представляет угрозу для самих захватчиков.

Напомним, у Буданова высказались относительно возможных договоренностей между Северной Кореей и Москвой после визита Ким Чен Ына к Путину.