Глава внешнеполитического ведомства Венгрии во время визита в Гонконг заявил, что страны Европы должны были изолировать войну в Украине, но вместо этого «глобализировали» ее.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Сһіnа Daily.

Венгерскому дипломату не нравится, что Евросоюз решил проводить «провальную» политику в отношении России, которая «основывается на санкциях». По словам Сийярто, ЕС не смог такими решениями достичь цели ограничений – прекратить войну. Руководитель МИД пожаловался, что в результате конкурентоспособность экономики Европы якобы ежедневно падает.

Представитель внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко в своем Facebook ответил на высказывания венгерского министра. Дипломат заявил, что Брюссель должен потребовать от Будапешта объяснений, почему его глава МИД занимается распространением дезинформации против ЕС в пользу Кремля.

Николенко добавил, что речь идет не только о нашей стране, но и о попытке Сийярто пошатнуть позиции Европы в Азии.

Ранее в МИД Украины ответили на предложение главы венгерского правительства Виктора Орбана отдать России Крым и отказать Киеву в членстве страны в НАТО.