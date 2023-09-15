Американское издание The Washington Post сообщило, что на следующей неделе глава Украины посетит столицу США. Источники СМИ рассказали, что на четверг, 21 сентября, запланирован визит президента на Капитолийский холм.

При этом пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров не ответил на запрос американских журналистов относительно события, информирует «НБН».

Издание пишет, что визит гаранта в США согласован с Белым домом. Приезд лидера украинцев в Америку преследует главную цель – подчеркнуть важность для Конгресса удовлетворения запроса Администрации Джо Байдена на выделение военной помощи Киеву на более чем 24 миллиарда долларов.

Ранее в Офисе Зеленского заявили, что гарант будет лично присутствовать на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в конце месяца.