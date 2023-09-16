Как удалось выяснить «НБН», в материале Reuters говорится, что фермеры из Румынии обратились к своему правительству с ходатайством в одностороннем порядке запретить импорт зерна, а также иных продовольственных товаров из Украины. Это произошло после того, как Комиссия Европы приняла решение относительно снятия ограничений.

В своем обращении румынские фермеры акцентировали внимание на том, что они не могут понять того, почему после того, как такое государство, как Польша, которое всесторонне поддерживает Украину в войне против России, приняло такое одностороннее решение по истечению срока, установленного на пятнадцатое сентября, Румыния должна проявлять сдержанность, чтобы сделать то же самое.

В это же время фермеры добавили, что якобы такая их просьба никоим образом не влияет на транзит зерна из Украинского государства.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Еврокомиссия выдвинула дополнительные требования после снятия ограничений касательно импорта украинского зерна.