В интервью СBS украинский лидер выразил уверенность в победе своей страны в войне против Российской Федерации. Гарант назвал преимущества защитников над армией оккупантов, информирует «НБН».

По словам президента, одна из слабостей войск Путина – советская система, где в вооруженных силах коммуникация происходит не так, как в ВСУ. Недостаток армии захватчиков – большое недоверие всем своим военным.

Зеленский признал, что «освободители» могут быть очень опасными, однако они медленнее украинских бойцов. Глава государства отметил, что время – это оружие наших защитников, поэтому они действуют быстрее. Также преимуществом наших военных является мотивация, ведь Украина является их домом.

Говоря о боевых действиях в период холодов, гарант подчеркнул, что наша страна не может терять время, о чем Киев регулярно напоминает своим союзникам. Поэтому президент просит самолеты для мест, где нельзя ехать броневиком, если нельзя лететь, предлагает запускать БПЛА, а где нельзя применить беспилотники – проводить спецоперации разведки или ССО.

Также в интервью, комментируя удары Украины по территории государства-террориста, Зеленский заявил, что наша страна имеет все моральные права на ответ агрессору.