В эфире национального телемарафона чиновник заявил, что в РФ назревает мятеж, который завершится фрагментацией страны-агрессора. По словам Данилова, Киеву известно, кто руководит восстанием и как это происходит, информирует «НБН».

Секретарь СНБО уточнил, что новый мятеж не будет по примеру похода «вагнеровцев» на российскую столицу, скорее события будут развиваться подобно распаду Советского Союза в 1991 году.

Данилов заверил, что соответствующий процесс уже запущен и тяжелая болезнь ставленника Кремля в Чечне Рамзана Кадырова – один из факторов, которые также окажут влияние на организацию восстания. Он добавил, что РФ распадется «при нашей жизни» и никакая сила не сможет остановить это.

Также секретарь СНБО прокомментировал задержание Шуфрича и рассказал, что будет с другими депутатами от «ОПЗЖ» в верховной Раде.