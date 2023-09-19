Израильское издание The Times of Israel, ссылаясь на дипломатические источники, сообщило подробности о переговорах Зеленского и Натаньяху. Журналисты пишут, что во время встречи глава Украины намерен поднять вопрос о возможном предоставлении военной помощи Киеву Иерусалимом, информирует «НБН».

В частности, президент сосредоточится на теме передачи средств противоракетной обороны, поскольку Израиль – одно из пяти государств, которые производят такие эффективные системы.

Напомним, также в Нью-Йорке состоятся первые переговоры Зеленского с бразильским коллегой. Спикер да Силвы сообщила дату встречи.