В интервью «Украинской правде» чиновник заявил, что Российская Федерация «сдаст» Армению и не выполнит свои обещания о помощи стране в Нагорном Карабахе, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, государство-террорист не является партнером для любой из стран и все обязательства Москвы, которые она брала в отношении Еревана, она «умножила на ноль».

Данилов заверил, что в Нагорном Карабахе россияне бросят Армению один на один с Азербайджаном. Все государства Центральной Азии, которые все еще поддерживают отношения с Кремлем, должны осознать, что РФ не выполняет свои обязательства и бросает своих партнеров.

Напомним, что в Баку выдвинули условие для прекращения «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.