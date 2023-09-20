В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на CNN, Зеленский призвал Трампа публично презентовать свою «формулу мира» относительно войны России против Украины.

Так, в среду, двадцатого сентября, украинский лидер Зеленский призвал бывшего лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа поделиться мирным планом для окончания войны в Украине. Однако он предупредил, что любого рода мирный план, в котором Киев отказывается от территории, неприемлем.

Дословно из заявления украинского лидера:

Как следствие, такая идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать главе Кремля Путину. Это точно не формула мира.

Напомним, ранее мы писали о призыве Зеленского разоружить Россию.