В интервью CNN Зеленский отметил, что Киев по-прежнему хочет получить от Америки ракеты ATACMS и глава США Джо Байден до сих пор рассматривает решение об отправке этого оружия в Украину, информирует «НБН».

При этом гарант считает, что Киев и Вашингтон находятся на финишной прямой в вопросе поставок дальнобойных ракет в Украину. По словам президента, наша страна не намерена нацеливать ATACMS на РФ, а хочет сохранить свои боевые возможности.

Глава государства отметил, что для Украины отказ США предоставить баллистические ракеты будет утратой, поскольку без дальнобойного оружия нашу страну ожидают большие потери на фронте и в других местах.

Ранее пропагандисты на шоу Скабеевой начали паниковать из-за передачи Taurus и ATACMS Украине западными партнерами. Рупоры кремлевского режима опасаются, что Киев получит 300-400 таких ракет.