На пропагандистском шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Скабеева продолжает обсуждать отправку ракет с высокой дальностью действия Украине от ее западных союзников, информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

Ведущие программы организовали «спецэфир», в ходе которого обсуждали перспективы оккупантов, в случае предоставления ATACMS и Taurus ВСУ. Один из гостей выразил уверенность в том, что Киеву партнеры могут предложить сотни единиц такого оружия.

По словам «эксперта», ФРГ, Великобритания и Франция имеют довольно большой объединенный запас дальнобойных ракет, поэтому Украина якобы должна получить 300-400 единиц.

Он добавил, что такое количество является большим даже для «такой продвинутой» системы ПВО РФ, отметив, что можно не объяснять, как это повлияет на ход боевых действий.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский сообщил сроки получения Украиной ракет ATACMS.