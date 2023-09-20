В интервью CNN украинский лидер заявил, что Крым – легитимная цель для ударов защитников, информирует «НБН».

Зеленский напомнил, что «вторая армия мира» хранит на временно оккупированном полуострове оружие для убийств мирных граждан, кроме того, с этой территории российские захватчики обстреливают Украину.

Глава государства отметил, что ВСУ бьют по материально-техническим средствам ВС РФ в Крыму, чтобы не дать врагу использовать регион для снабжения. По этой причине прилеты в Крыму могут стать обычным явлением.

Гарант добавил, что США поддерживают стратегию Украины по Крыму, отметив, что Киев и Вашингтон в этом вопросе «думают одинаково».

Также в интервью Зеленский высказался об отправке в Украину ATACMS из США. Лидер нации объяснил, что будет, если Вашингтон откажется поставлять нашей стране эти баллистические ракеты.