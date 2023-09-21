В эфире «24 канала» представитель украинской военной разведки подтвердил, что у главного чеченского боевика серьезные проблемы со здоровьем, информирует «НБН».

По словам спикера ГУР МОУ, соратник Путина перенес ряд неудачных медицинских вмешательств, не помогла ему и последняя операция.

Говоря о последних опубликованных видеозаписях с участием Кадырова, которые недавно публиковали в Сети, Юсов заявил, что значительная часть из них – несвежие или постановочные кадры.

Ранее глава чеченского движения «Единая сила» Джамбулат Сулейманов предположил, что Кадырова могут медленно «убирать» путем отравления.