Как информирует «НБН», об этом в своем видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Так, по его словам, восстановить Каховскую ГЭС Украине поможет Канада. Согласно заявлению украинского лидера, в Оттаве была заключена договоренность относительно возобновления Каховской гидроэлектростанции, а также реконструкции Каневской.

Он также добавил, что сейчас со стороны крупных американских и канадских компаний наблюдается очевидный интерес работать на территории Украины. Также, как добавил президент, на уровне Минстратегпрома есть взаимопонимание с оборонными компаниями.

В это же время украинский лидер высказал слова благодарности Канаде за готовность выделить финансирование для достройки музея на территории нашей страны Голодомора-геноцида.

Напомним, ранее стало известно о военной помощи, которую Канада передала Украине.