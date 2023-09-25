Российское пропагандистское издание «Аргументы и факты» опубликовало очередную статью кума Путина о войне в Украине. Медведчук заявил, что проблема якобы не в Российской Федерации, а в нежелании Киева и Запада достичь мира, информирует «НБН».

По словам скандального политика, есть три условия для «разрядки конфликта» — признать приоритет человеческих жизней над политическими интересами, учитывать интересы государств, которые не относятся к Западу и осознать, что мир дошел до опасной черты.

Экс-лидер «ОПЗЖ» обвинил украинского президента в том, что он якобы не хочет достичь мира и его не волнуют потери ВСУ на фронте. Кум Путина пишет, что западные страны не только «гладят по головке» Зеленского, но и щедро снабжают его оружием и деньгами.

В своей статье Медведчук называет жизни граждан Украины «расходным материалом», а политику Киева «людоедской системой». При этом он недоволен тем, что агрессивную Россию «обкладывают военными базами», а из соседей государства-террориста «делают антироссийских фанатиков».

Напомним, что в апреле кум Путина также публиковал статью об Украине, в которой заявлял о «коричневой чуме» в стане и требовал отдать Зеленского под трибунал.