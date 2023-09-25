В воскресенье вечером, 24 сентября, в традиционном видеообращении к украинцам гарант сообщил, что США готовят новые поставки военной помощи в Украину, информирует «НБН».

Как сообщил президент, наша страна получит боеприпасы, артиллерию, ракеты для РСЗО HIMARS, дополнительные системы противовоздушный обороны, ракеты к комплексам ПВО и тактические машины.

В новый пакет военной помощи от Америки для Украины также войдут другие виды оружия, которые Зеленский не стал перечислять. Глава государства заинтриговал тем, что они «заявят сами о себе на поле боя».

На прошлой неделе президент сообщил, что Украина будет выпускать оружие совместно с Америкой. Военный эксперт Сергей Грабский объяснил, почему сотрудничество с США в этой сфере – лучше, чем получить ракеты ATACMS от Вашингтона.