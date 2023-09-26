Жена главы государства призналась, что повторное участие в выборах Зеленского для нее – сложный вопрос. По словам первой леди, она не знает, хочет ли ее муж вновь участвовать в гонке за президентское кресло, информирует «НБН» со ссылкой на The Hill.

Зеленская отметила, что она не до конца поддерживала решение супруга, когда он впервые выдвинул свою кандидатуру в президенты Украины. Однако если гарант захочет пойти на второй срок, это будет уже не так страшно, поскольку они имеют определенный опыт.

Первая леди раскрыла, что желание украинского лидера баллотироваться во второй раз зависит от других факторов – желания граждан видеть его президентом и возможности провести честное голосование. Жена Зеленского заверила, что она будет поддерживать его любое решение.

Напомним, что ранее глава Украины перечислял условия для проведения выборов в стране в следующем году.