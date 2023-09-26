В эфире национального телемарафона руководитель украинского внешнеполитического ведомства заявил, что наша страна не настроена на конфликт с Польшей и Киев открыт к переговорам с Варшавой, информирует «НБН».

По словам министра, Украина уважает польскую сторону, бесконечно ценит и благодарна ей за поддержку в борьбе с агрессией Российской Федерации. При этом Киев проделал большую работу с Еврокомиссией, чтобы предотвратить национальные запреты на ввоз украинской агропродукции. Руководство страны против того, чтобы вопрос экспорта зерна становился заложником каких-то политических процессов.

Глава МИД добавил, что Украине с Польшей нужно побеждать общего врага и от нерешенных вопросов между странами выигрывает лишь третья сторона.

Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что его стране не нужна украинская агропродукция. Глава государства отметил, что Варшава готовит расширенные транзитные коридоры для экспорта зерна из Украины для нуждающихся в нем стран.