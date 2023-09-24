О том, что польский лидер полагает правильным решением сохранение запрета на ввоз и реализацию украинского зерна в своем государстве, и потому уже подготовлены транзитные пути, через которые Украина сможет провозить собственное зерно в страны, нуждающиеся в нем, пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента Польши Анджея Дуды, опубликованное в официальном X-аккаунте Kancelaria Prezydenta.

По словам Дуды, он достойно оценил работу польских фермеров, благодаря которой его страна стала «самодостаточной» и ей больше «не нужно зерно из Украины».

Польский президент добавил, что транзитные коридоры уже подготовлены, и украинское зерно будет только «проходить через Польшу» и «экспортироваться туда, где оно необходимо». Таким образом, Польша сделала все, чтобы «помочь Украине и тем странам, которые в этом нуждаются».

Также, Дуда подчеркнул, что считает правильным решение, принятое польским правительством относительно пролонгации ограничений на продажу украинского зерна на внутреннем рынке, в свою очередь, сделав «все возможное для максимального увеличения транзита».

Ранее мы писали о том, что Киев предлагал Варшаве иначе решить проблему «зернового кризиса».