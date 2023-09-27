В эфире национального телемарафона представитель Офиса Зеленского отметил, что в Киеве относятся рационально и прагматично к любым предложениям от союзников на Западе. Письмо Белого дома – это не ультиматум, информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, партнеры нашей страны делают такие предложения, поскольку война требует реформ в оборонной сфере и сфере инвестиций. И Киев, и государства-союзники должны понимать, куда вкладывать деньги.

Подоляк считает, что большинство пунктов из списка реформ, оформленного Вашингтоном, вполне реально выполнить, при этом сроки их реализации зависят от интенсивности боевых действий.

Чиновник добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский настаивает на том, что нам необходимо завершить реформу правосудия.

Ранее глава государства заинтриговал оружием, которое Америка передаст для ВСУ.