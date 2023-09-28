В интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» руководитель внешнеполитического ведомства рассказал, что и в Республиканской, и в Демократической партиях США есть политики, которые выступают против предоставления помощи Украине Вашингтоном, сообщает «НБН».

Дипломат предупредил, что чем дальше будет разворачиваться избирательная кампания в Америке, тем чаще наша страна будет слышать раздражающие ее заявления.

Глава МИД объяснил, что во время президентской гонки кандидаты и их сторонники традиционно будут критиковать нынешнее руководство США, такой закон выборов.

Кулеба заверил, что в Киеве понимают, что оппоненты американского лидера Джо Байдена будут атаковать его в вопросе поддержки Украины, говоря о «неэффективности» использования средств США и коррупции в нашей стране.

Ранее министр иностранных дел высказался о «зерновом конфликте» Польши и Украины.