В эфире национального телемарафона представитель ОПУ отметил, что Российская Федерация пожизненно находится в панических настроениях, поэтому регулярно угрожает всему миру, информирует «НБН».

Как объяснил советник главы Офиса Зеленского, для компенсации своих панических настроений российские захватчики постоянно говорят о том, что они сейчас куда-то зайдут, что-то будут делать и тому подобное.

Чиновник прогнозирует, что в Крыму такие настроения будут только нарастать и для этого украинские войска должны увеличить интенсивность огневого воздействия на временно захваченный полуостров.

Подоляк считает, что ВСУ постепенно устанавливают огневой контроль над Крымом и в РФ уже начинают понимать, что армия Путина уже не так мощно контролирует небо над полуостровом, который сейчас живет в режиме ожидания постоянных атак.

Отметим, что захватчики встревожены регулярными эффективными ударами по объектам ВС РФ на полуострове. В связи с этим сотрудников «Совета министров» Крыма отправили на дистанционную работу.