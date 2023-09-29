В своем Twitter-аккаунте представитель ОПУ высказался о вирусной новости о поджоге центра ДНК в США украинцем, после того, как результаты теста показали, что он частично является россиянином и поляком. Советник главы Офиса Зеленского заявил, что это дезинформация, сообщает «НБН».

Чиновник объяснил, что такими сообщениями россияне пытаются разжигать межнациональную напряженность, дискредитировать нашу страну среди международного сообщества и ослабить поддержку со стороны граждан и правительств государств на Западе.

Подоляк отметил, что задача врага проста: показать украинцев инфантильными, хамоватыми, неблагодарными и преступными. Для этого россияне раздувают любые случаи неподобающего поведения наших граждан в любом уголке планеты. Если таких фактов нет, пропагандисты запускают о наших людях фейки.

Напомним, советник руководителя ОПУ перечислил факторы, от которых зависит предоставление оружия Украине.