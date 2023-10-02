В своем аккаунте в соцсети Х советник главы ОПУ напомнил, что любая форма поддержки РФ является прямой инвестицией в войну, геноцид и разрушение свободного мира, информирует «НБН».

По словам представителя Офиса Зеленского, ирония или молчание в отношение нашей страны сегодня – прямое поощрение пропаганды государства-террориста, оправдывающей разрушения и насилие.

Чиновник, намекая на скандальный мем Илона Маска, отметил, что не все лидеры мнений, которые находятся за тысячи километров от эпицентра войны, способны понять, что такое ежедневные обстрелы врага и крики детей, которые остаются без родителей.

Отметим, что возмутительная публикация Маска всколыхнула соцсеть. Американский миллиардер под постом получил множество комментариев с критикой и обвинениями.