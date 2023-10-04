Как информирует «НБН» со ссылкой на Spiegel, по словам Мишеля, Украина может стать членом ЕС в 2030-м году, и то только в том случае, если обе стороны выполнят поставленные перед ними условия.

Так, сообщается, что Украинское государство может присоединиться к Европейскому Союзу в 2030-м году. Это произойдет только в том случае, если к тому времени обе стороны проделают собственное домашнее задание. В частности, Украина и иные государства-кандидаты должны провести целый ряд реформ, вести борьбу с коррупцией, а также выполнять требования по модернизации законодательства.

Европейскому Союзу, по словам Шарля Миишеля, нужно четко понимать, чего нужно достичь вместе, какими являются приоритеты и на что нужно тратить деньги. Более того, Евросоюзу, как выразился Шарль Мишель, нужно ускорить процессы принятия решений. Помимо того он добавил, что все это не станет легким процессом. Однако, по его словам, Евросоюз больше не может попусту тратить свое время.

Помимо прочего председатель Европейского Совета Шарль Мишель сделал заявление и о том, что безопасная и процветающая Украина в интересах Евросоюза. Недавнее сопротивление Киева России продемонстрировало, что Украинское государство принадлежит Европейскому Союзу. Причем скоро, а не когда-то. В свой черед ЕС также должен доказать, что он способен на геополитические действия.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Шмыгаля кастельно готовности Украины к интеграции в ЕС.