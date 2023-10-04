В эфире итальянского Sky TG24 в рамках празднования 20-летия телеканала украинский лидер признался, что очень сложно посылать сообщения в соседнее агрессивное государство, информирует «НБН».

Зеленский отметил, что создается впечатление, будто граждане государства-террориста ничего не хотят слышать. Президент убежден, что за последние три десятилетия россиян должны были видеть на улицах их страны, ведь глава РФ – человек, который мог бы измениться.

Лидер украинцев посоветовал российской оппозиции продолжать двигаться вперед, поскольку нет другого выхода. Глава государства подчеркнул, что наша страна должна одержать победу в войне, Европа – поддержать ее, а жители РФ сделать что-то конкретное, чтобы изменить ситуацию на родине.

Ранее Зеленский указал на важный фактор, от которого зависит победы Украины в войне с российскими захватчиками.