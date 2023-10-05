В своем Telegram-канале глава Украины оценил переговорный процесс с испанским премьер-министром, назвав его результативным, информирует «НБН».

По словам Зеленского, он обсудил с премьер-министром новый пакет военной помощи, в который войдут антидроновые системы, средства противовоздушной обороны и артиллерия.

Президент добавил, что помимо этого речь шла о передаче Киеву энергетического оборудования накануне нового отопительного сезона в Украине. Также политики не обошли вниманием защиту «зернового коридора».

Ранее глава США Джо Байден, отвечая на вопрос о поставках ракет ATACMS Украине, заявил, что Вашингтон выполнил все, о чем просил его Зеленский.