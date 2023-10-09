По заказу АП РФ в Крыму провели социологическое исследование относительно поддержки оккупационной «власти» среди местного населения. Результаты оказались неутешительными, что вызвало в Москве недовольство работой Аксенова, информирует «НБН» со ссылкой на ЦНС.

В свою очередь ставленник Кремля на полуострове отправил российскому руководству свой отчет о росте антироссийских настроений среди крымчан, где указал главной проблемой такой тенденции – ухудшение экономической ситуации в регионе из-за санкционного удара Запада по РФ.

Однако в действительности сложная экономическая ситуация возникла в Крыму из-за переориентации ресурсов полуострова на обеспечение потребностей путинских оккупационных сил. Также в регионе наблюдается существенная нехватка рабочей силы из-за мобилизации мужчин в армию Путина.

Ранее в ОПУ объяснили, что начали осознавать россияне благодаря регулярной «бавовне» в Крыму.