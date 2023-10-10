Британская разведка отмечает, что выборы президента в стране-агрессоре запланированы на 17 марта 2024 года, на которые почти наверняка будет баллотироваться глава Кремля Владимир Путин. Предположительно предвыборная кампания диктатора начнется в следующем месяце.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу Министерства обороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В отчете сказано, что выборы в РФ подвергаются вмешательству со стороны Кремля, но при этом все равно остаются основным инструментом политической легитимации.

По этой причине руководство государства-террориста будет избегать непопулярных политических шагов до марта следующего года. Исходя из этого, маловероятно, что в преддверии президентских выборов в стране объявят новую волну мобилизации.

Ранее стало известно о том, что оккупанты планируют провести очередную мобилизацию в Крыму.