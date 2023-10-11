Украинский лидер в интервью Digi24 заявил, что наша страна, по его мнению, сейчас находится на последней стадии войны с Российской Федерацией, информирует «НБН».

Глава государства убежден, что уже не середина войны, а ее последний этап. Гарант отметил, что первая стадия боевых действий – захват, далее –остановка наступления «второй армии мира» и перехват инициативы ВСУ.

По словам Зеленского, последний этап войны является для Украины самым тяжелым, существует много опасений. Однако защитники продолжают вести контрнаступление и освобождают временно захваченные территории нашей страны.

Президент не сомневается, что российские оккупанты уйдут с украинской земли, однако никто не может сказать точную дату, когда это произойдет.

Напомним, во время визита в Румынию украинский лидер заявил, что за террористической организацией ХАМАС стоит Российская Федерация. Зеленский убежден в причастности страны-агрессора к вторжению боевиков в Израиль.