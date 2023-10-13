В эфире национального телемарафона представитель Офиса Зеленского выразил уверенность в том, что после вторжения Российской Федерации в Украину и нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль не последует глобальный конфликт, информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, ресурсы России, Северной Кореи и Ирана не сопоставимы с оборонными и технологическими возможностями демократических государств.

Подоляк не согласен с тем, что у страны-агрессора есть ресурсы для ведения затяжной войны и влиять на глобальные процессы. Чиновник отметил, что Запад должен завершить эру дипломатического и информационного доминирования россиян, принять, что агрессор должен потерпеть поражение, а также предоставить Украине возможности довести войну с РФ до конца.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов оценил вероятность начала Третьей мировой войны в ближайшее время.