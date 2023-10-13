Как информирует «НБН», такое заявление озвучил Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский во время своего выступления перед участниками встречи сообщества Joint Expeditionary Force.

Украинский лидер подчеркнул, что этой зимой нужно сосредоточиться на гибридных террористических угрозах со стороны агрессора – Российской Федерации. В минувшем году вражеские силы сделали ставку на удары по энергетической инфраструктуре, чтобы уничтожить основу современной жизни. Теперь же Россия может повторить свою тактику, но уже в гораздо больших, худших для нашей страны масштабах.

Дословно из заявления Владимира Зеленского:

Согласно нашим предположениям, агрессор этой зимой может повторить свою тактику террора, только уже в гораздо большем масштабе. Сейчас весьма важно быть готовым к любым терактам, к любого рода действий со стороны России. Мы должны выстоять в этой битве. ПВО, а именно защита наших городов, нашей энергетической инфраструктуры и экспортных коридоров в черноморских водах – это ключевое в победе в зимней битве для Украины.

Согласно словам украинского лидера, террористы РФ должны начать привыкать к проигрышам. В том числе, очередной проигрыш энергетического террора врага однозначно придаст Украине и ее союзникам силы.

Напоследок президент добавил, что вести РФ проигрышами будет проще.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Зеленский прокомментировал наступление россиян на Авдеевку.