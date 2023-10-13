Во время выступления перед участниками встречи сообщества Joint Expeditionary Force лидер украинцев заявил о необходимости достижения устойчивого мира в Европе, которая сейчас находится на «историческом повороте», информирует «НБН».

Президент заверил, что у европейских стран есть всего два сценария будущего. Первый вариант – РФ сможет сломить свободу, что станет причиной распространением геополитической нестабильности на континенте.

Второй путь развития событий, по словам Зеленского, заключается в совместной защите и сотрудничестве Украины с ЕС, благодаря чему страна-агрессор потерпит поражение. В этом случае в регионе появится шанс на восстановление геополитической стабильности.

Глава государства отметил, что россияне всегда оставляли себе потенциал для дестабилизации и сейчас агрессивную страну нужно лишить такой возможности.

Ранее президент рассказал, как вторжение боевиков ХАМАСа в Израиль влияет на ситуацию в Украине.