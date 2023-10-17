Волковский обратил внимание на то, что прибытие российского президента в КНР, где он должен встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином, было неожиданным, так как накануне о нем не знал никто.

По словам политолога, сейчас важно наблюдать за тем, какие заявления будут делать глава Российской Федерации и представители Китая, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Эксперт объяснил, что приезд Путина в Пекин – поиск военным преступником путей решения для своей дипломатии, после расширения БРИКСа. Участие президента-агрессора в форуме «Один пояс, один путь» — альтернатива саммиту в Сан-Франциско, который состоится через месяц и куда не пригласили РФ.

Как отметил Волковский, не исключено, что глава Кремля будет пытаться договориться с КНР о поставках оружия в Россию. Однако вряд ли Пекин пойдет на такой шаг, который может усугубить изоляцию Китая.

Напомним, в Сети появились кадры прибытия Путина в китайскую столицу. Комментаторы заподозрили, что в Пекин прилетел двойник лидера россиян.