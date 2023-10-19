В эфире «24 канала» эксперт прокомментировал недавний звонок Нетаньяху Путину, который в Израиле восприняли неоднозначно. После переговоров политиков российские пропагандистские СМИ начали заявлять, что Кремль готов работать над «мирным урегулированием конфликта политико-дипломатическими средствами», информирует «НБН».

По словам Рейтеровича, возможно глава израильского правительства через российского диктатора хотел передать послание радикальному крылу ХАМАСа, или Ирану, или Хезболле, или Сирии, что им не стоит вступать в войну на стороне боевиков, поскольку его страна будет отвечать.

Иерусалим подробности телефонного разговора премьер-министра с российским лидером не разглашал. При этом Москва своими руками уничтожает возможности для нормального диалога с Израилем.

Отметим, что ранее издание The Times of Israel сообщило подробности переговоров Нетаньяху и Путина. Во время разговора глава РФ раскрыл, на что он готов пойти в войне Израиля с террористами ХАМАСа.