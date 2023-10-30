Как информирует «НБН», согласно обнародованному сообщению, одной из тем, которую обсудили стороны, была оборонная потребность Вооруженных сил Украины.

Согласно словам Зеленского, Украина всегда целила и продолжает ценить поддержку Республиканской и Демократической партий Конгресса США. В это же время Украина рассчитывает на то что США и в дальнейшем будут помогать Киеву в борьбе против российского террора.

Зеленский также уточнил, что он обсудил с конгрессменами основные направления дальнейшей помощи США для Украины в сфере обороны и безопасности.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Крыму незаконно продали квартиру семьи Зеленского.