Как информирует «НБН», согласно обнародованному сообщению, одной из тем, которую обсудили стороны, была оборонная потребность Вооруженных сил Украины.
Согласно словам Зеленского, Украина всегда целила и продолжает ценить поддержку Республиканской и Демократической партий Конгресса США. В это же время Украина рассчитывает на то что США и в дальнейшем будут помогать Киеву в борьбе против российского террора.
Зеленский также уточнил, что он обсудил с конгрессменами основные направления дальнейшей помощи США для Украины в сфере обороны и безопасности.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Крыму незаконно продали квартиру семьи Зеленского.