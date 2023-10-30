Секретарь СНБО на своей странице в соцсети Х прокомментировал стихийный антиизраильский погром в аэропорту Республики Дагестан РФ, информирует «НБН».

Чиновник отметил, что фашизм, диктатура и российский нацизм всегда идут рука об руку с антисемитизмом. Данилов обратил внимание на то, что шутки кремлевского диктатора, запрет деятельности еврейского агентства «Сохнут» в РФ, визит представителей террористической группировки ХАМАС и штурм аэропорта в Махачкале – признаки того, что тенденция антиизраильской позиции Москвы начала набирать обороты.

Данилов подчеркнул, что евреи и израильтяне не могут себя чувствовать в безопасности на территории страны-агрессора. Россияне ненавидят народы, которые выбрали свободу, поэтому начало черносотенских погромов в государстве-террористе – вопрос времени.

Ранее на события в Дагестане отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский.