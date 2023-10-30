В аналитическом материале ISW процитировали слова пресс-секретаря Главного раввината РФ в Республике Дагестан Овадью Исакова, который в воскресенье, 29 октября, заявил, что сотни еврейских семей из региона должны выехать за границу, так как страна-агрессор не станет для них спасением от погромов, информирует «НБН».

Эксперты напомнили, что 25 октября глава Кремля встречался с лидерами религиозных конфессий в РФ. На мероприятии присутствовали представители иудейской и исламской конфессий. Тогда Путин назвал государство-террориста «миром религиозной гармонии».

Лидер россиян пытался представлять свою страну такой, которая способна защитить религиозные меньшинства, чтобы заслужить приверженность евреев и мусульман на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Также президент-агрессор хотел приуменьшить напряженность, которую создала ультранационалистическая РПЦ.

В ISW считают, что после погрома в Махачкале властям РФ будет сложнее заверить избирателей, что они держат ситуацию под контролем и не смогут убедить евреев, что они находятся в безопасности. Кроме того, Кремль больше не сможет представлять Россию, как религиозно толерантное государство.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский отреагировал на штурм аэропорта в Махачкале.