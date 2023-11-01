Американские аналитики в своем отчете объяснили реакцию Кадырова на погром в дагестанском аэропорту. Во время совещания в правительстве Чечни соратник Путина высоко оценил обвинения главы Кремля в адрес западных стран в организации ситуации, призванной дестабилизировать РФ, информирует «НБН».

Главный чеченский боевик приказал МВД и Росгвардии в республике немедленно брать под стражу участников массовых акций либо после трех предупредительных выстрелов выпускать им в лоб пулю.

В ISW считают, что высказывания Кадырова свидетельствуют о его обеспокоенности сохранением представления о его непоколебимой поддержке президента-агрессора. Жесткий приказ для силовиков, по мнению экспертов, – это демонстрация соратником Путина его силы авторитарного правления в республике.

Напомним, что лидер россиян нашел «украинский след» в событиях в аэропорту Махачкалы 29 октября. В Вашингтоне отреагировали на обвинения Путина в адрес Киева и Запада.