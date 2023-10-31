Президент-агрессор во время совещания по ситуации в Республике Дагестан заявил, что «поиск» евреев на регулярном рейсе из Тель-Авива в аэропорту Махачкалы якобы был инспирирован агентами западных спецслужб с территории Украины, информирует «НБН».

В очередной раз диктатор заявил, что РФ воюет не с соседней страной, а с Америкой. Путин обвинил США в том, что они пытаются ослабить государство-террориста изнутри, «не добиваясь успехов на поле боя».

В понедельник вечером, 30 октября, во время брифинга представитель Госдепа США Мэттью Миллер прокомментировал слова главы Кремля об «украинском следе» в штурме дагестанского аэропорта. Американский чиновник назвал высказывания лидера россиян «абсурдом».

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, какие процессы в РФ запустил погром в Махачкале.