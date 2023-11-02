В эфире «24 канала» представитель Офиса Зеленского в очередной раз высказался о возможности проведения выборов в стране во время полномасштабной войны с РФ, информирует «НБН».

По словам чиновника, в ОПУ нет дискуссий относительно проведения президентских выборов. При этом такая возможность обсуждается на уровне парламента и политических партий, что Подоляк считает нормальным.

Представитель Банковой отметил, что среди граждан нет консенсуса в этом вопросе, так как украинцы не видят возможности организации объективного избирательного процесса.

При этом советник главы ОПУ считает, что вопрос проведения выборов нуждается в общественном обсуждении при помощи технологических инструментов, например, масштабных соцопросов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о невозможности проведения выборов в Украине во время войны. Чиновник убежден, что как только агитаторы зайдут в окопы, наша страна потерпит поражение.