О том, что немецкому правительству необходим больший период времени для принятия такого ответственного решения по отправке авиаракет Taurus «воздух-земля», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, прозвучавшее в эфире местного телеканала ZDF.

По словам Кулебы, информация, которая появляется в немецком медиапространстве, — такая же, какую постоянно слышит и Украина «за закрытыми дверями». В частности, объяснения об отсрочках отправки крылатых ракет «время от времени развиваются», и на этой неделе свою позицию по этому вопросу высказал глава Минобороны Германии.

Министр иностранных дел Украины акцентировал:

Как мы понимаем, вопрос о Taurus обсуждается, но немецкому правительству требуется больше времени для формирования финального решения.

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах объяснили, какие возможности перед ВСУ откроет получение крылатых ракет Taurus.